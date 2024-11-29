Beşiktaş'tan Hasan Arat'a veda paylaşımı!
Beşiktaş Kulübü, görevinden ayrıldığını açıklayan Hasan Arat için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş'nin ardından kulüp başkanlığı görevinden de ayrıldı.
Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
VEDA PAYLAŞIMI YAPILDI
Beşiktaş başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Hasan Arat için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Hoşça kal Başkanım" ifadeleri yer aldı.
İşte Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı Hasan Arat paylaşımı:
Hoşça kal Başkanım pic.twitter.com/5nS5vQK0s2— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2024
Etiketler: #Hasan Arat #beşiktaş #başkan
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