Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını kaleme aldı: 'Kan değişikliği olmadan takımın düzelmesi imkansız'
Spor yazarları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olduğu maçı yorumladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Macaristan'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçını spor yazarları değerlendirdi.
'ÜÇ PAS ÜST ÜSTE YAPAMIYOR'
Gülengül Altınsay: "Tel Aviv bu maça kadar tüm karşılaşmalarını rakip takımın sahasında oynamış. Ama sıra Beşiktaş’a gelince maç İstanbul’da değil tarafsız sahada oynanıyor. Tel Aviv iç saha maçlarını da Belgrad’da oynuyor zaten. Yani deplasmanda olan Beşiktaş. Haksızlık bu. Ama direnen de yok! Seyirci yok, hava koşulları kötü. Bir gün önce yaşanan yönetim krizinden bahsetmiyorum bile. Kartal tüm bu kötü koşullarda karşılaşmaya da kötü başlıyor. Üç pas üst üste yapamıyor. Maccabi çok daha etkili. Top da oyun da rakibe bırakılmış. Golü de buluyor zaten. Beşiktaş bir kontraatakla cevap veriyor bu gole ve ardından rakip alanda pozisyonlara giriyor. Oyunu dengeliyor. Fakat 2. golü bulan taraf yine Tel Aviv. Devre 1-2 kapanıyor. Çünkü orta alanımız çabuk geçiliyor, savunmamız hemen geri kaçıyor, kanat bekler çok yalnız kalıyor. 2. yarı yapılan 3 değişiklikle takım biraz kıpırdıyor. Bu, penaltı getiriyor ama Immobile atamıyor. Bu arada skorun açılmamasının tek nedeni Mert’in kurtarışları. Ama Mert rakibin 3. golüne engel olamıyor. Ve bu skor Beşiktaş’a da krizdeki yönetime de ilaç olamıyor!" (Cumhuriyet)
'HAYAL KIRIKLIĞI KAÇINILMAZ OLUYOR'
Cem Dizdar: "İnşa sezonu olması gereken dönemi iç çekişmeler, eleştiriye kapalılık, geçmişin kötü bir taklidi, müsriflik, kendine ait olduğu iddia edilen meziyetlerden uzaklaşıp diğerlerine benzeme çabası vd. gerekçelerle harcayınca hayal kırıklığı ya da hüsran da kaçınılmaz oluyor. Oysa çözüm belli!… Yukarıda sayılanların tam tersi ve daha fazlasını yapmaya çalışmak..." (Fanatik)
'KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN TAKIMIN DÜZELMESİ İMKANSIZ'
Güntekin Onay: "Son 5 maç 4 mağlubiyet, 1 beraberlik. Galatasaray derbisine kadar yenilgi yüzü görmeyen takım, kazanmayı unuttu. Sadece skorlar kötü değil, oyun da her geçen maç daha kötüye gidiyor. Maccabi Tel Avvi bu maça ‘0’ puanla çıktı. Dün açık konuşalım; oyunun büyük bölümünde üstün olan taraf İsrail temsilcisiydi. Sezona çok güçlü girip de bu kadar gerileyen bir takım nasıl olabilir? Dün tuhaf şeyler oldu. Gedson ofsaytta olduğu halde İmmobile’nin atacağı golü topa giderek adeta sabote etti, İmmobile penaltı kaçırdı. Herşeye rağmen bu maç dönerdi. Bir cümle de Semih için. Bir futbolcu ayağına her aldığı topta çalım veya şut dener mi? Birileri Semih’e futbolda pas diye bir şey olduğunu anlatmalı. Kan değişikliği olmadan bu takımın düzelmesi imkansız." (Hürriyet)
'MERT'İN GÖZLERİNDEKİ DERİN ACIYI GÖRECEĞİME...'
Ali Ece: "Immobile penaltıyı kaçırdıktan sonra ekrana gelen kaleci Mert’in gözlerindeki o derin acıyı göreceğime keşke bu maç yerine sabah kuşağında yayınlanan leş dedikodu programlarını izleseymişim! Değil rahmetli duygusal Beşiktaşlı Ali Ece, duyguları kör edilmiş AI modundaki Ali Ece bile o gözlerdeki acıya dayanamayıp mavi ekran verdi! İki yıldır dengesiz takım savunmasının verdiği yüzlerce pozisyondaki kalecilik maharetlerin bir yana, ezeli rakibin altyapısında yetişip Beşiktaş formasının hakkını bu kadar çok vermen diğer yana. Keşke bu kaos yıllarında değil de en azından Fabri giderken gelseydin Mert kardeşim!" (Fanatik)
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