Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:57
Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Abone Ol google-news

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemlerini açıkladı.

Beşiktaş'ın 4 Şubat Pazar günü kendi sahasında konuk edeceği Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

2 Şubat Cuma:

17:00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20:00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13:30 Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın

16:00 Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın

19:00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan

19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

4 Şubat Pazar:

13:30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16:00 Kasımpaşa - Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19:00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler


beşiktaş haberleri trabzonspor haberleri Arda Kardeşler haberleri hakem haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyirci kararı!

Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçı için seyirci kararı!
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Vincent Aboubakar ile Salih Uçan'ın durumu belli oldu!

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Vincent Aboubakar ile Salih Uçan'ın durumu belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon