Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemlerini açıkladı.
Beşiktaş'ın 4 Şubat Pazar günü kendi sahasında konuk edeceği Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
2 Şubat Cuma:
17:00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
17:00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20:00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi:
13:30 Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın
16:00 Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın
19:00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan
19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
4 Şubat Pazar:
13:30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16:00 Kasımpaşa - Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19:00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler
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