Beşiktaş'tan stadyum başvurusu: Bakanlıktan yanıt bekleniyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Tüpraş Stadyumu'nun tribün kapasitesini artırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yaptığı başvurunun sonucunu beklediği kaydedildi.
Sezonun sona ermesiyle Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun zemini yenileniyor.
Habertürk'ün aktardığına göre Beşiktaş yönetimi, kale arkası tribünlerinin kapasite artırımı için bakanlığa yaptığı başvurunun sonucunu bekliyor.
TRİBÜN KAPASİTESİ ARTACAK
Kale arkası tribününe özel koltuklar yaptırmayı planlayan kulüp, böylece kapasiteyi de en az 7 bin kişi artırmayı düşünüyor.
42 bin 590 olan mevcut kapasitenin 50 bine çıkarılması hedefleniyor.
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