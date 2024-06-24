Abdullah Avcı'ya sürpriz yardımcı antrenör! Beşiktaş'ı çalıştırmıştı...

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Önder Karaveli'nin, Süper Lig ekibi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü olacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 00:00
Abdullah Avcı'ya sürpriz yardımcı antrenör! Beşiktaş'ı çalıştırmıştı...
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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp'ın ayrılıkları sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörleri netlik kazandı.

61 Saat'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın yardımcıları Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi de üstlenen Önder Karaveli ve Caner Erol oldu.

Önder Karaveli

ESKİŞEHİRSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Önder Karaveli'nin kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Öte yandan Caner Erol daha önce de Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevini yapmış daha sonra Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp gelince maç ve performans analisti görevine geçmişti.


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