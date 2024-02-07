Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Marsilya'dan Jean Onana kararı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana'yı UEFA listesine eklemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:10
Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Marsilya'dan Jean Onana kararı!
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Marsilya, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Jean Onana'yı UEFA listesine dahil etmedi.

Fransız ekibi, UEFA'ya yeni listesini verirken, Onana verilen listede kendisine yer bulamadı.

14 MAÇTA 1 ASİST

24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Marsilya'da 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralanan Kamerunlu futbolcunun sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.


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