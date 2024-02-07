Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Marsilya'dan Jean Onana kararı!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Marsilya, Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana'yı UEFA listesine eklemedi.
Marsilya, devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Jean Onana'yı UEFA listesine dahil etmedi.
Fransız ekibi, UEFA'ya yeni listesini verirken, Onana verilen listede kendisine yer bulamadı.
14 MAÇTA 1 ASİST
24 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Marsilya'da 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralanan Kamerunlu futbolcunun sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.
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