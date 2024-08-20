Beşiktaş'tan Lazio'nun yıldızına kanca!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Uruguaylı orta saha Matias Vecino ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:31
Beşiktaş'tan Lazio'nun yıldızına kanca!
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Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir orta saha transferi iddiası gündeme geldi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, siyah-beyazlılar, Lazio'dan Matias Vecino ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın Vecino'nun durumunu araştırdığı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Vecino'nun Lazio ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

2022'den bu yana Lazio forması giyen Vecino, İtalyan ekibinde çıktığı 86 maçta 11 gol attı ve 2 asist yaptı.


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