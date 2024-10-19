Beşiktaş'tan Norveçli forvete kanca!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Malmö forması giyen Erik Botheim'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Beşiktaş, forvet arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Malmö'nün yıldızı Erik Botheim'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Immobile'ye hem alternatif oluşturabilecek hem de İtalyan forvetle yan yana oynayabilecek bir isim olan Erik Botheim için görüşmelerine en kısa zamanda başlayacak.
GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ
Botheim Krasnodar günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Krasnodar'dan sözleşme feshiyle ayrılan Norveçli futbolcunun bonservisi elindeydi. Ancak Galatasaray, Rus ekibinin genç golcüyü dava etme ihtimaline karşı transferde geri adım atmıştı. Yönetim hukuki sorun yaşamamak için transferden vazgeçtikten sonra Botheim de yönünü Salernitana'ya çevirdi. Burada performansıyla oldukça dikkat çekti. Botheim'in en önemli özellikleri hızlı, çevik ve güçlü olması. Uzun boyunun avantajını kullanarak kafa golleri ile de dikkatleri çekiyor.
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