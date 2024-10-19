Konyaspor maçı öncesi... Beşiktaş'ta sol kanat belirsizliği!
Beşiktaş Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor maçının ilk 11'ini büyük oranda netleştirdiği ancak sol kanat konusunda iki isim arasında kaldığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ilk 11'i sol kanat dışında belirlediği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlıların kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak. Gabriel Paulista'nın yokluğunda stoper tandemi Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'den oluşacak.
Orta alanda Al-Musrati formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan Libyalı futbolcu, Konyaspor mücadelesine 11'de başlayacak. Al-Musrati'nin yanında Gedson Fernandes forma giyecek.
RASHICA'NIN YOKLUĞUNDA JOAO MARIO
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Rashica'nın yokluğunda hücumun sağında Joao Mario'ya görev vermesi bekleniyor.
SEMİH KILIÇSOY FORMA İSTİYOR
Hollandalı teknik adam, sol kanat için Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy arasında tercih yapacak. Bir adım öndeki ismin Muçi olduğu ancak 7 maçtır kulübede başlayan Semih'in de ısrarla teknik ekipten forma istediği ve Konyaspor karşılaşmasında kendisini göstermeyi amaçladığı öğrenildi.
10 numara pozisyonunda Rafa Silva'nın yeri garanti, ileri uçta ise 7 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında ilk sırada olan Ciro Immobile yer alacak.
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