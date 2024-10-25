Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!

Beşiktaş, apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:59

Beşiktaş, apandisit ameliyatı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için geçmiş olsun mesajı paylaştı. 

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik.

Okan Buruk'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

 


Etiketler: #okan buruk #beşiktaş #ameliyat

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