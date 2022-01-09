Genç yetenek Emirhan İlkhan’dan alkışlanacak hareket
Beşiktaş'ta ilk resmi maçına Süper Kupa'da çıkan Emirhan İlkhan, ligde de ilk kez Çaykur Rizespor maçıyla sahneye çıktı. 17 yaşındaki Emirhan, maçın ilk yarısında centilmenliğe imza atarak hakemin kararını değiştirdi.
Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına birçok eksikle çıkan Beşiktaş’ta 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, ilk 11’de forma şansı buldu. Maçın başında kafa vuruşu direğe takılan Emirhan, ayrıca takımının penaltı kazanmasına da başrolü oynadı.
Süper Kupa’da oyuna girip kısa süredeki performansıyla beğeni kazanan Emirhan, Rize deplasmanında da oyunuyla kendisinden beklenen katkıdan fazlasını verdi ve 60. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi.
BATUHAN’DAN SONRA BİR İLK
Emirhan İlkhan, Batuhan Karadeniz'den bu yana Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.
Batuhan Karadeniz (17 yaş 165 gün)
Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün)
Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş’a verilen taç atışında hakem Alper Ulusoy’u uyaran Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirtip taç atışının rakibine verilmesini sağladı.
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