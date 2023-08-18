Spor yazarları Beşiktaş - Neftçi Bakü maçını yorumladı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:10

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:10

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

"İNSANIN UYKUSUNU KAÇIRIYOR"

"Beşiktaş rövanşa rotasyonlu bir kadroyla başladı. İlk yarıda bu 11’in pas frekansı düşük kaldı. Yenilerden Onana da ilk 11’deydi, başta 17’de “Nobody”nho’ya attığı kaleciye kadar gelen top olmak üzere ilk 45’te bonservis bedelini fazlasıyla sorgulatan pas hataları yaptı. Sadece 7. dakikada Neftçi kontraatağını olgunlaşmadan kestiği müdahale ile 6 numaralık adına olumlu bir aksiyona imza attı.

Şenol hoca, ikinci devre başlarken yaptığı değişikliklerle Onana ve Meraş’ı oyundan alarak en doğru müdahaleyi yaptı. Rebic de tam hazır değil. 57’de zaten son 6 ayda en az 16. kez Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda Aboubakar’ın değil gerçek bir alternatifi, gram benzeri bile olmadığını gördük. Aboubakar’ın Afrika Kupası’na gitmesi veya Allah korusun sakatlanması halinde Beşiktaş’a şu anda sahada hayat veren yıldız tozundan mahrum kalma ihtimali bile insanın uykusunu kaçırıyor!

Beşiktaş’ın ideal 11’i ve mevkisel alternatifleri aralarındaki kalite farkları çok büyük o yüzden oyun kalitesi açısından tavan ve taban performansları arasında da büyük fark var. Mutlaka bu fark tavan performans lehine azaltılmalı." (Ali Ece - Fanatik)

"TEK BAŞINA ŞAMPİYONLUK ADAYI YAPABİLİR"

Neftçi Bakü mücadelesi, aslında Beşiktaş taraftarının sezon başından beri taşıdığı endişeyi doğrular nitelikteydi. Şenol Güneş ideal 11’inden biraz sapınca, sahadaki oyunun ciddi şekilde etkilendiğini gördük.

Rebic’in fiziksel eksileri öne çıkarken, Onana’nın uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğu çok netti. Şenol Güneş de böyle düşünmüş olacak ki ikinci yarıya Aboubakar ve Hadziahmetovic ile başladı. Üzüldüğüm nokta, takımın iki genç ismi Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz. İkisinin de yetenekleri, doğru düzende kendini hissettirebilecek nitelikte ancak kadroda çok fazla değişiklik olunca, onların da farkını hissedemedik.

Fenerbahçe Dzeko heyecanını yaşarken, Galatasaray İcardi'yi yeni bir transfer gibi lanse ederken, Beşiktaş’ın geçen sezondan kadrosunda tutmayı başardığı bir Aboubakar vardı. Kamerunlu, belli ki hem oyundan hem rolünden memnun. Sakatlık sorunu yaşamazsa, siyah beyazlıları tek başına şampiyonluk adayı yapabilir. Topu alışı, anında dönüşü ve ayak içiyle gerilmeden ters köşeye topu bırakışı, tamamıyla elit santrfor dokunuşlarıydı. Turu da o golle, 57. dakikada aldı götürdü Aboubakar. (Engin Kehale - Hürriyet)

"ÇIK ARADAN LUCESCU!"

Rotasyona itirazım olmaz... Ancak zamanında yapılmayan rotasyonu doğru bulmam. Şenol Güneş, haklı ve zorunlu olarak üst üste gelen maçlar ve lig fikstürünü de hesaba katarak takım henüz olgunlaşmadan, kadro birbirini tanımadan, oyun sistemini benimsemeden erken rotasyona gitti. Onana’yı, Demir Ege’yi, genç Semih’i ve Rebic’i bir arada sahaya sürüp Aboubakar, Masuaku, Onur ve Salih gibi temel oyuncularını kenarda bekletince yaz sıcağında soğuk bir duş yaptılar.

Şenol hocanın 36. dakikadan itibaren devre sonuna kadar rotasyondan vazgeçip ‘esas oğlanları’ sahaya sürme kararı aldığını anlıyoruz. İkinci yarıya Masuaku, Amir, Onur ve Aboubakar ile başladı. 77’de Salih’i de oyuna aldı. Böylece Beşiktaş’ı önce beraberliğe (Aboubakar), sonra da 2-1’lik galibiyete (Muleka) taşıyıp herkesi rahatlattı.

Bu oyunun ilk yarısına itirazım, ikinci yarısına alkışlarım var.Oyuna devam mecburiyeti koymuşlar. Play-off’u da geçip devam etmek gerek. Seni severiz ama... Çık aradan Lucescu! (Atilla Gökçe - Milliyet)