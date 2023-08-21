Beşiktaş'tan Rob Holding Hamlesi!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:39

Güncelleme: 21.08.2023 - 14:39

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını gündemine aldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Transfer ile ilgili kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ROB HOLDING KİMDİR?

Arsenal'a 2016 yılında Bolton'dan 3 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, yaklaşık 7 senedir Londra ekibinde forma giyiyor.

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