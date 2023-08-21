Beşiktaş'tan Rob Holding Hamlesi!
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Arsenal'in İngiliz oyuncusu Rob Holding'le ilgilendiği iddia edildi.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in yıldızını gündemine aldı.
L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor.
Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı. Transfer ile ilgili kısa süre içinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
ROB HOLDING KİMDİR?
Arsenal'a 2016 yılında Bolton'dan 3 milyon euroya transfer olan İngiliz oyuncu, yaklaşık 7 senedir Londra ekibinde forma giyiyor.
Premier Lig ekibiyle 162 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- YKS şampiyonları hangi üniversiteleri tercih etti?
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı