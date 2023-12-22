Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain'in son durumuna dair açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:38
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş, Alanyaspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Chamberlain'in uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlığına dair yapılan açıklama şöyle:

"Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir.

Alex Oxlade-Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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