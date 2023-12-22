Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
Son dakika haberi...Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.
Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.
Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
RIZA ÇALIMBAY'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı.
60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
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