Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy tepkisi: 'Bunu yapan vatan hainidir'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 18:37

Güncelleme: 11.10.2024 - 18:37

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, siyah-beyazlı takımın gündemine dair A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Semih Kılıçsoy'la ilgili milli takım kampındaki görüntüyü eleştiren Onur Göçmez, "Bunu yapan vatan hainidir" dedi.

Onur Göçmez'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş başarılı olduğunda oyunlar başlar. Bunlar doğal şeyler önemli olan tepki vermek. Gözlemcilerin kendine gelmesi lazım. Gözlemciler, Türk futbolunun geriye gitmesinin sebeplerinden biri olabilir."

"FITRAT HEP AYNI, HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"

"Biz Antep maçını değerlendirdiğimizde, bir kere gözlemci raporuna göre karar veriliyor, kurullar, gözlemci raporuna göre karar veriyor. Oradaki insanlar, oradaki örneklere göre karar veriyor. Oynanan bir maçta, ben sizi ittirdim, vurdum size, siz kalktınız, siz de bana vurdunuz, kim atılır, ikimiz de atılırız. Gözlemci raporuna göre, karşılıklı bir münakaşa var. Bu bir sonuç. Gözlemci yapısıyla ilgili ciddi sorun var. Gözlemciler Türk futbolunun görünmeyen geriye gitme nedenlerinden biri olabilir. Bu işi iyi yapanlar var ama ben 8 yıldır bu sporun içerisindeyim. Fıtrat hep aynı, hiçbir şey değişmiyor. Gözlemcilerde ego, iş bilmezlik var."

"DİĞER HOCA DA İKİ MAÇ CEZA ALMALI"

"Gaziantep maçında hocamız sürekli taciz edildi. Serdar Hocamız işi dengelemek için devreye girdi. Raporlarda yok, soyunma odasında karşılıklı itişme kakışma var. Serdar Hoca'nın aldığı cezayı reddetmiyorum, adalet varsa, diğer hocanın da iki maç alması gerekiyor. Eğer o da iki maç alırsa, tartışacağımız konu, neden böyle olduğuydu. Biz bununla hep karşılaşıyoruz."

GALATASARAY'A GÖNDERME

"Divanda arkadaşımız konuşma yapıyor, ceza alıyor, onu takip ediyorsun. Geçen seneden beri, "Lig bitmeyecek, burada maç yönetemezsin" şeklinde açıklama yapılıyor ama ceza yok! Bu gözlemcilerin raporları bu şekilde devam ederse, bu lig bence de bitmez. TFF başkanı için cesur kimlikli mesajı veriliyor. Ben daha cesur olmalarını bekliyorum."

"BUNU YAPAN VATAN HAİNİDİR"

"Geçen bir video çıktı, Semih bizim evladımız. Semih'le alakalı bilerek yapılıyor, bunu yapan vatan hainidir. Bakalım katlanacak mı cezamız! Test edelim. Semih, gelişimini daha tamamlamayan, yolun başında olan bizim geleceğimiz. Bu çocukla ilgili kayıt yapıyorsun ve sosyal medyaya atıyorsun! Bu bir vatan hainliğidir. Bu hiç gündemimizde değil. Buna emniyetin müdahale etmesi gerekiyor."

"LYON'DA GİDER 11'DE OYNAR"

"Semih Kılıçsoy, kendini geliştirmek için mücadele veren genç bir arkadaşımız. Çıkar Konya maçında 2 gol atar, her şey dağılır! Bu takımın çok önemli parçası, Türk futbolunun çok önemli parçasıdır. Semih Kılıçsoy, milli takıma gittiğinde rencide eden insanları bulmaktır mücadele. Semih, Ersin, Mustafa, Muçi, çok değerlidir. Bizim futbolcularımızın 19-24 yaş ortalamasında. Semih ile hocamız arasında hiçbir sorun yoktur. Lyon'da gider 11'de oynar, bilemezsiniz! Futbol, 11 kişi oynanmaz. Kadro oluşturulur, derin bir yapımız var. Bir gün Mustafa, bir gün Gedson çıkar. Sakin olmak lazım."

"KARANLIKTAN ÇIKTIK"

"10 ayda 2 kupa aldık. Yapılan operasyonu söyleme açısından söylüyorum, sözleşme fesihleri, direkt satışları ve genç yeteneklerimizi kiralamak için bu transfer döneminde 41 futbolcuya işlem yapmışız. Bunların bir kısmı ayrılmak istedi. 41 futbolcu operasyonu olmuş, devre arasıyla birlikte 12 transfer olmuş. Bir futbol takımın 16-17 takımında direkt 11'e katkı sağlar. Biz bu transfer yapılan 12 kişiden 9-10 tanesi direkt 11'e katkı veriyor. Sıfırdan takım oluşturduk. Bazı tepkiler oldu, bunlar olacaktır. Biz bir dramdan çıktık. Oradaki insanların kötü niyeti yoktu. Karanlıklardan çıktık, aydınlığa doğru gidiyoruz."

"TÜRK FUTBOLUNU YENİ TANIYOR"

"Giovanni van Bronckhorst, sistem hocası. Türk futbolunu yeni tanıyor. Taraftar ve yönetimle iyi bir uyum içerisinde."

"BASKETBOL DA YAVAŞ YAVAŞ İLERLİYOR"

"Futbol ve basketbolla ilgili çalışma yaptık. Basketbol da yavaş yavaş gelişiyor."