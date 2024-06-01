Beşiktaş'tan Slaven Bilic hamlesi!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, ibrenin Slaven Bilic'e döndüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:30
Beşiktaş'tan Slaven Bilic hamlesi!
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, rota tanıdık bir isme çevrildi.

Siyah beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

NTV Spor'un Hırvat spor sitesi Germanijak'tan aktardığı habere göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

Bilic, Suudi Arabistan'ın Al Fateh takımını çalıştırıyor ve kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunuyor. 

Haber detayında Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.

55 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a transferi için Suudilerin sözleşmeyi feshetmeye istekli olacağı bir model bulunmasının yanı sıra Bilic'e de cömert bir mali teklifin yapılması gerektiği vurgulandı.


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