Beşiktaş'tan son anda Kevin N'Koudou değişikliği

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'nun rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 16:13
Beşiktaş'tan son anda Kevin N'Koudou değişikliği
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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Kevin N'Koudou

ATEŞİ ÇIKTI İDDİASI

İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'un haberine göre Kevin N'Koudou maç kadrosundan çıkarıldı.

38.5 derece ateş nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan N'Koudou stadyuma gelmedi, otelde bırakıldı.


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