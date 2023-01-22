Beşiktaş'tan son anda Kevin N'Koudou değişikliği
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'nun rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığı ileri sürüldü.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Kevin N'Koudou
ATEŞİ ÇIKTI İDDİASI
İktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'un haberine göre Kevin N'Koudou maç kadrosundan çıkarıldı.
38.5 derece ateş nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan N'Koudou stadyuma gelmedi, otelde bırakıldı.
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