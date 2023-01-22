CANLI ANLATIM: Kayserispor 0-2 Beşiktaş

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:02

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 15:02

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor.

RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Canlı | Kayserispor 0-2 Beşiktaş

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Olivier Kemen, orta alanda Salih'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

45' Miguel Cardoso, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top savunmadan sekerek kornere gitti.

45' Beşiktaş gole yaklaştı! Sol kanattan çizgiye inen Masuaku ceza alanındaki Muleka'ya çevirdi ancak Muleka topa dokunamadı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

45' İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

44' Kayserispor kulübesi golden önce Salih'in Mane'ye faul yaptığı gerekçesiyle faul bekledi ancak GOL kararı geçerli.

43' Ceza alanında topu kontrol eden Salih Uçan, yerden uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak durumu 2-0'a getirdi.

42' GOL | Salih Uçan Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydediyor.

37' Kayserispor etkili geldi! Sol çaprazda topla buluşan Carlos Mane uzak köşeye sert bir vuruş yaptı. Mert Günok güçlükle topu kurtardı.

36' Cardoso'nun ortasında Gökhan Sazdağı estetik bir röveşata vuruşu yaptı ancak top yandan auta gitti.

34' Orta alanda topla buluşan Salih Uçan, Kemen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar devam.

33' Beşiktaş'ta Nathan Redmond düdüğün ardından topu sürüklediği için sarı kart gördü ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

23' Orta alanda Gedson Fernandes'i düşüren Bernard Mensah sarı kart gördü.

22' Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ortasında Tayyip Talha kafayla topu uzaklaştırdı.

20' Sağ kanatta topla buluşan Muleka, topu rakibi Carole'e çarptırarak takımına taç atışı kazandırdı.

19' Maçın ilk 19 dakikası itibarıyla Kayserispor'un yüzde 61'e 39'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

17' Olivier Kemen, sol kanattaki Mane'yi görmek istedi ancak top, Mane için çok hızlı.

16' Maçın hakemi Mete Kalkavan, takım kaptanları Mensah ve Cenk Tosun ile orta alanda bir görüşme yaptı.

15' Sol kanatta topla buluşan Tayfur, Redmond ile verkaç yaparak ceza alanına girmek istedi ancak savunma araya girdi.

12' Valentin Rosier, Mane'den topu kapmak isterken dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Oyun bir süreliğine durdu.

11' Beşiktaş etkili geldi. Redmond'ın taşıdığı topla sağ çaprazda buluşan Cenk'in vuruşu yan ağlarda kaldı. Pozisyon sonrası bayrak yine havada.

10' Hızlı gelişen hücumda Mensah, Gökhan Sazdağı'nı savunma arkasına kaçırmak istedi ancak bayrak havada.

9' Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Nathan Redmond, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

8' Muleka'nın uzun pasında Cenk Tosun topu topukla önüne almak istedi ancak başarılı olamadı. Top savunmada kaldı.

7' Sol kanatta topla buluşan Masuaku kale ağzına ortaladı. Muleka'nın vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

5' Sağ kanattan çizgiye inen Onur Bulut, topu ceza alanına ortalamak istedi, Salih Uçan araya girip topu kornere gönderdi.

4' Orta alanda Mensah'ı düşüren Romain Saiss sarı kart gördü ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

3' Ceza alanı önünde topla buluşan Nathan Redmond uzak köşeye müthiş bir plase vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.

2' GOL | Beşiktaş, Nathan Redmond'ın golü ile 1-0 öne geçiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk

HEDEF 4 MAÇLIK SERİ

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Öte yandan lisansı yetiştirilen ve takımla birlikte Kayseri'ye giden Vincent Aboubakar da Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

Vincent Aboubakar

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.