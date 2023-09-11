Beşiktaş'tan sürpriz Gökhan İnler hamlesi

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:33

Güncelleme: 11.09.2023 - 10:45

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Siyah beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli, Udinese gibi takımlarda da forma giyen Gökhan İnler ile anlaştı.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SEZON SONUNDAKİ HEDEFİ SPORTİF DİREKTÖRLÜK

Sezon sonunda futbolu bırakmayı planlayan Gökhan İnler, kariyerine sportif direktör olarak devam etmeyi planlıyor.

GÖKHAN İNLER'DEN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı'na şu açıklamada bulundu:

"Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz."

31 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Geçen sezon Adana Demirspor’da 31 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol-3 asistlik hücum katkısı sağlamıştı.

2016-2017 sezonunda da Beşiktaş forması giyen Gökhan, siyah beyazlılar ile 1 şampiyonluk yaşadı.