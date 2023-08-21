Son Dakika: Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u resmen açıkladı

Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rus kulüp CSKA Moskova forması giyen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 17:12
Son Dakika: Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u resmen açıkladı
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Beşiktaş, 25 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

TFF'YE BİLDİRMİŞTİ

Siyah beyazlı takım, CSKA Moskova'dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye iletti.

25 yaşındaki Kazak futbolcu için CSKA'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

BAKHTİYOR ZAYNUTDİNOV KİMDİR?

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusu, CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıktı.

Bakhtiyor Zaynutdinov, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.


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