Beşiktaş'tan taraftarlara teşekkür! Biletler tükenme noktasına geldi

Beşiktaş, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 2 saat içinde tükenme noktasına geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:17
Beşiktaş'tan taraftarlara teşekkür! Biletler tükenme noktasına geldi
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Beşiktaş Kulübü, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu için satışa çıkan kombine biletlerimize yoğun ilgi göstererek 2 saat içinde tükenme noktasına getiren taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kombine bilet almak isteyen taraftarlarımızı tükenmeden kombine bilet almaya ve yeni sezonda tüm güçleriyle futbol takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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