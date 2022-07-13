Beşiktaş'tan taraftarlara teşekkür! Biletler tükenme noktasına geldi
Beşiktaş, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin 2 saat içinde tükenme noktasına geldiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlara teşekkür etti.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu için satışa çıkan kombine biletlerimize yoğun ilgi göstererek 2 saat içinde tükenme noktasına getiren taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kombine bilet almak isteyen taraftarlarımızı tükenmeden kombine bilet almaya ve yeni sezonda tüm güçleriyle futbol takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkür Ederiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2022
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