Beşiktaş'tan Tolga Ciğerci hamlesi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:16

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sakatlığı sonrasında Tolga Ciğerci'nin transferi gündeme gelmişti. Futbolcu ile ilgili son durum belli oldu.

TOLGA CİĞERCİ 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Josef de Souza en az 2 ay sahalardan uzak kalacak. Bu bölge için alternatif oyuncu bakan Beşiktaş, Tolga Ciğerci ile temas kurdu. Ciğerci, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme talep etti.

ŞU ANDA ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Bonservisi elinde olan futbolcu için Beşiktaş kulüp içindeki dengeleri gözeterek bir ücret teklif etti. Futbolcu ise henüz net karar vermedi. Taraflar arasında şu an için bir anlaşma söz konusu değil.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ DEĞİL

Sporx'in haberine göre, geçen sezon Başakşehir'de oynayan Tolga Ciğerci şu anda Beşiktaş'ın önceliği değil. Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma ortamı oluşmazsa siyah-beyazlılar Tolga için ısrarcı olmayacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in Josef'in yokluğunda orta alanda 6 ve 8 numarada görev yapabilen Salih Uçan'ı değerlendirebileceği ifade edildi.