Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in Romain Saiss için ilk notu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Romain Saiss, Sampdoria ile oynadıkları karşılaşmada oyunda kaldığı sürede etkili bir görüntü çizdi ve teknik heyetten tam not aldı.
Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın transfer ettiği Romain Saiss, Sampdoria maçındaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Maça 11'de başlayan futbolcu, siyah-beyazlı takımın savunma hattını toparladı.
SAISS, SAMPDORIA MAÇINDA NELER YAPTI?
Sporx’in haberine göre, 59 dakika sahada kalan ve yerini Berkay Vardar'a bırakan Faslı stoper, 47 kez topla buluşurken 42 kez isabetli pas yaptı. Pas isabetinde yüzde 83.3 isabet yakalayan Saiss, 2 kez de rakip kaleyi yoklayarak gol aradı.
ARKADAŞLARINI YÖNLENDİRDİ, UYUMLU GÖRÜNDÜ
Welinton ile birlikte uyumlu görünen futbolcu, hırsı ve arkadaşlarını saha içinde yönlendirmesiyle de dikkatleri üstüne çekti.
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?
Romain Saiss Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Futbolcu, Beşiktaş'tan 1.8 milyon euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre de maç başına azami net 12 bin 500 euro maç başı ücret elde edecek.
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