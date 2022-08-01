Emirhan Topçu transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Emirhan Topçu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:28
Emirhan Topçu transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri olan Emirhan Topçu ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Emirhan Topçu transferinde derbi yaşanacak.

FENERBAHÇE EMİRHAN'I DÜŞÜNÜYOR

Fenerbahçe'nin, Rizespor'da oynayan 21 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer etmeyi düşündüğü iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre, elinde yerli stoper olarak bir tek Serdar Aziz kalan Fenerbahçe, Emirhan'ı transfer ederek rotasyonunu güçlendirmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN EMİRHAN'A TEKLİFİ NEYDİ?

Emirhan Topçu transferi için Çaykur Rizespor ile Beşiktaş'ın 950 bin Euro karşılığında prensip anlaşmasına vardığı gündeme gelmişti. Emirhan ile de siyah-beyazlıların yıllık 3.5 milyon liraya el sıkıştığı öne sürülmüştü.


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