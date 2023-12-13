Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: 7 oyuncu Lugano deplasmanında yok!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçta 7 futbolcunun kadroda olmayacağını açıkladı.
Siyah beyazlılarda Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç Lugano maçı kadrosunda yer almayacak.
Necip Uysal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu şekilde:
"Futbolcularımızın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme
Sol dizinde eklem içi sıvı artışı olan Mert Günok, sağ dizinde arka kapsüler yaralanması tedavisi devam eden Omar Colley, sol alt adale sakatlığından dolayı tedavisi süren ve ayak bileğinde bağ yaralanması olan Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic, sahaya dönüş çalışmalarına devam eden; Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır.
Siyah-beyazlılarımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde (soleus) birinci derece yaralanma tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal’ın durumu maç saatinde belli olacaktır."
Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Lugano maçı kamp kadromuz. ??#LUGvBJK | #UECL pic.twitter.com/Cyml1r7blm— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 13, 2023
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