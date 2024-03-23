Beşiktaş'tan transfer operasyonu: Rota gurbetçi oyuncular!

Gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta, yönetimin gurbetçi futbolculara yöneldiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:33
Beşiktaş'tan transfer operasyonu: Rota gurbetçi oyuncular!
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Süper Lig'de bu sezon zirvenin çok uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlı yönetimin transferde rotasını önce gurbetçi futbolculara çevireceği öğrenildi. 

Gurbetçi futbolculardan oluşan geniş bir liste hazırlayan transfer komitesinin bu isimleri tek tek inceleyeceği, ardından da yönetime rapor sunacağı belirtildi. 

Siyah-beyazlı idarecilerin de rapordan sonra belirlenen isimlerle hemen masaya oturacağı ve bu oyuncuları kaptırmamak için elinden geleni yapacağı bildirildi.

Devre arasında Muçi ve Al Musrati gibi iki önemli yıldızı kadrosuna katan siyah-beyazlılar yeni sezonda da birçok transfere imza atarak büyük bir değişim yaşayacak.


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