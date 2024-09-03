Beşiktaş'tan yabancı sınırı hamlesi: TFF'den yanıt!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:05

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:05

Beşiktaş'tan yabancı oyuncu sınırı için hamle geldi.

Habertürk'ün aktardığına göre, siyah-beyazlı yönetim, bugün (salı) yabancı sınırının artırılması için TFF ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF'DEN ONAY ÇIKMADI

Beşiktaş dışında Trabzonspor ve birkaç kulüp de mevcut sözleşmelerde yaşadıkları sıkıntılardan ötürü 14 olan sayının artırılmasını talep ederken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan buna onay çıkmadı.

TFF, gerekçe olarak hem sezonun başladığını ve hem de planlamasını buna göre yapan kulüplerin bu talebe karşı çıkmasını gösterdi. Federasyon tüm kulüplerin ortak bir karar alması halinde konunun yeniden değerlendirilebileceğini de iletti.