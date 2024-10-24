Beşiktaş'tan Yunus Akgün'ün cezasına tepki!
Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün para cezası almasının ardından alkış emojisiyle bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş, PFDK'nın Yunus Akgün kararına tepki gösterdi.
Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Yunus Akgün yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.
PFDK'dan yapılan açıklamada Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ'TAN PFDK'YA TEPKİ
Resmi duyurunun ardından Beşiktaş karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, 117 adet alkış emojisi kullandı.
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Etiketler: #yunus akgün #beşiktaş #PFDK
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