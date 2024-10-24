Beşiktaş'tan Yunus Akgün'ün cezasına tepki!

Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün para cezası almasının ardından alkış emojisiyle bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Yunus Akgün'ün cezasına tepki!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:30

Beşiktaş, PFDK'nın Yunus Akgün kararına tepki gösterdi.

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Yunus Akgün yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'dan yapılan açıklamada Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN PFDK'YA TEPKİ

Resmi duyurunun ardından Beşiktaş karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, 117 adet alkış emojisi kullandı.


Etiketler: #yunus akgün #beşiktaş #PFDK

İlgili Haberler

PFDK'ye sevk edilmişti: Yunus Akgün'ün cezası belli oldu!

PFDK'ye sevk edilmişti: Yunus Akgün'ün cezası belli oldu!
Yunus Akgün'den PFDK açıklaması! 'Farklı yerlere çekilmesi üzücü'

Yunus Akgün'den PFDK açıklaması! 'Farklı yerlere çekilmesi üzücü'
Derbi öncesi Galatasaray'a şok! Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!

Derbi öncesi Galatasaray'a şok! Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler