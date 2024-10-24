PFDK'ye sevk edilmişti: Yunus Akgün'ün cezası belli oldu!
PFDK, Yunus Akgün'e 117 bin lira ceza verildiğini açıkladı. Milli futbolcu, Beşiktaş maçında oynayabilecek.
PFDK, Galatasaraylı Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verdi.
İşte o açıklama:
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."
"KİMSEYE KÜFÜR ETMEDİM"
Yunus Akgün, Antalyaspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşım nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti. 24 yaşındaki futbolcu, Elfsborg maçının ardından PFDK sevkiyle ilgili, "Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü" demişti.
DERBİDE OYNAYABİLECEK
Müsabakadan men cezası almayan Yunus Akgün, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbide sahada olabilecek.
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