BİDEV’den Pace Academy ziyareti

BİDEV, gençlerin atletik özelliklerinin belirlenmesi ve doğru antrenman için Pace Academy’yi devreye soktu.

BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç şu açıklamayı yaptı:

“Pace Academy genç ve çocuk yaşta bulunan bireylerin atletik becerilerini çok yönlü olarak geliştiren, onların ilgili spor branşına uygun vücut yapısına sahip olmasını sağlayan, doğru hareket mekaniğinde ve kendisi için doğru seçilmiş bir spor branşında fiziksel açıdan başarılı olmalarını sağlayarak onlara hareket performansı eğitimi veren profesyonel ve bilimsel bir spor organizasyonu olan Pace Academy’yi, BİDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Kurt, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi, Esas Holding CEO’su ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Erman Kunter ve BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray Olarak ziyaret ettik.

Pace Academy yönetici ortakları Ali Özdoğru ve Ozan Şirikçi ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretimizde, yetenek tespiti, hareket performansı eğitimi, doğru hareket mekaniği gibi konular hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunduk ve tesise hayran kaldık.“

BİDEV yönetiminde yazarlarımız Ahmet Kurt ve Erman Kunter de yer alıyor.

Ayrıntılı bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.paceacademy.com.tr