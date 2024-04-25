BİDEV'den 23 Nisan’da üç yeni saha daha!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:15

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:49

BİDEV, bağımsızlık mücadelemizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104. Kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız'da Diyarbakır, Batman ve Siirt’te üç yeni basketbol sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın fiziksel ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için, BİDEV Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca’nın katkılarıyla BİDEV tarafından yapımı gerçekleştirilen, Övündüler Köyü Tokaçlı Mezrası İlk ve Orta Okulu- Diyarbakır; Baykan Yatılı Bölge Okulu- Siirt, Binatlı Köyü Binatlı Ortaokulu- Batman’da hayata geçirilen yeni sahalarımızın açılışlarına, BİDEV Yönetim Kurulu Üyeleri Arif Aytekin, Sami Baykal, Derya Özer, Füsun Uysal ve Sema Kasapoğlu ile BİDEV Genel Sekreteri Coşkun Teziç, BİDEV Projeler Koordinatörü Turhan Koray, BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Toz ile BİDEV Gönüllüsü ve Proje Bölge Sorumlusu Emre Mahmut Şimşek katıldı. Gazetemiz basketbol yazarı BİDEV kurucularından milli basketbolcu Ahmet Kurt da etkinliğe destek oldu.

İlçe Kaymakamları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin de katıldığı saha açılışlarında, öğrencilerin antrenman kalitesini artırmak için ihtiyaç duydukları tüm sportif malzemeler, Sportive Spor Malzemeleri A.Ş. ve Under Armour Türkiye tarafından sağlanmıştır.

‘Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ programımızdan sorumlu BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin; ‘Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım’ sosyal sorumluluk programımız ile, çocuk ve gençlerin sporla tanışmalarını ve bu yolla sporun çocuklar üzerindeki gücü sayesinde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı daha iyi bireyler yetiştirmeye, toplumsal gelişime katkı sağlamayı istiyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolculukta üç yeni sahamızı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız’ın 104. Yılında açmak bizler için ayrı bir gurur vesilesi’ dedi.

Açılışta söz alan diğer Mütevelli Heyeti Üyeleri ise Övündüler Tokaçlı Mezrası İlk-Orta Okulu’nda eğitim alan çocuklara ve okulun kırk kişiden oluşan erkek basketbol takımına başarılar dilediler.

Diyarbakır, Batman ve Siirt’ten önce BİDEV’in açılışını yaptığı diğer sahalar Hatay Samandağı, Malatya Yeşilyurt, Urfa Eyyübiye’dir.