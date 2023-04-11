BİDEV ve EuroLeague Basketball güçlerini birleştirdi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:01

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:01

Euroleague Basketball organizasyonu ile BİDEV, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmek amacıyla güçlerini birleştiriyor.

İşbirliği kapsamında Euroleague Basketball; Türkiye Basketbol Federasyonu, BİDEV, Polimeks Holding Başkanı Erol Tabanca ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneğinin Hatay'da gerçekleştirdiği Basketbol Köyü projesinde de BİDEV'e destek olacak.

Marshall Glickman



Euroleague Basketball CEO'su Marshall Glickman, BİDEV ile gerçekleştirdikleri işbirliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Euroleague Basketball ailesinin dayanışmasına, gösterdikleri ilgi ve bu yıkıcı olaydan etkilenenlere sunulan destek için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlk depremden bu yana, evini kaybeden tüm mağdurlara desteğimizi sunmak için genel bir yardımlaşma koordine ettik. Hasan Arat'a ve BİDEV'deki ekibine, bize yüzlerce aileye fark yaratacak Basketbol Köyü projesine ve yerel kökleri olan bir vakıf ile işbirliği yapma fırsatı sundukları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Arat

BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Üyesi Hasan Arat ise şunları kaydetti:

"BİDEV, mütevelli heyetimiz kurucu üyelerinden Polimeks Holding Başkanı Erol Tabanca, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği ile birlikte Türkiye'nin güneydoğusundaki 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenenlerin temel barınma ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hatay ili, Belen ilçesinde Basketbol Köyü kurmak için yeni bir proje başlattı. Hatay Belen'de bulunan Basketbol Köyü deprem sonrası akut dönemde yaşanan zorlukların aşılmasına katkı sağlayacak. BİDEV, Basketbol Köyü'nün inşası ve temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından, basketbol eğitimi ve bazı eğitici faaliyetlerle çocuk ve gençlerin yaşadıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmaya devam edecek. Euroleague Basketball ailesine ve Marshall Glickman'a destekleri için teşekkür ederiz. Böylesine büyük bir felaketin ardından Euroleague Basketball'un Türkiye'yi uzun vadeli ortağı olarak desteklemesi çok değerli."

BİDEV'in Basketbol Köyü projesi, 11 bin 397 metrekarelik alana 100 adet donanımlı konteyner kurarak depremde evini kaybedenlere destek olmayı amaçlıyor. Bu konteynerlar, ısınma, su, tuvalet ve internet gibi temel günlük ihtiyaçları ve yaşam mobilyalarını içeriyor. Basketbol Köyü, tamamen işlevsel bir basketbol sahası da dahil olmak üzere, eğitim, sağlık ve spor için özel sosyal alanları içerecek ve nisan ayının sonunda ilk ailelerin gelişine hazır olacak.

Euroleague Basketball ve BİDEV, gerçekleştirdikleri işbirliğiyle deprem bölgesindeki yardım çalışmalarını birlikte yapacak.