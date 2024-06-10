Bilgisayar oyunundan teknik direktörlüğe: Yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:37

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:37

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, takımın başına Reims'den ayrılan Will Still'in getirildiğini açıkladı.

Football Manager oyunuyla genç yaşında tanışan Will Still oyunda gösterdiği performansla Guiniess Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Bu başarılarının ardından Preston North End'de Akademi Menajeri olan Will Still kısa süre içerisinde yükselişine başladı.

REİMS'DE GÖREV ALMIŞTI

Lierse SK'de asistan menajerlik görevine gelen Will Still, teknik direktör ile yollarını ayıran Lierse SK'nin başına kısa süreli de olsa geçti.

2021 yılında Reims'e asistan menajer olarak gelen Still kısa süreli olarak Standard Liege'in asistan menajerlik görevini üstlendi.

Still, Standart Liege'de kısa süre çalıştıktan sonra Reims'e döndü ve teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

64 MAÇTA 25 GALİBİYET

31 yaşındaki Belçikalı teknik direktör, 2 sezon boyunca Reims'in teknik direktörlüğünü yaptı ve Lens ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Reims'in başında 64 resmi maça çıkan Will Still bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 17 beraberlik ve 22 mağlubiyet alırken maç başına 1.44 puan ortalaması tutturdu.