Süper Lig'in yeni ekibi Galatasaraylı futbolcuya talip!

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nin, geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile ilgilendiği kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:23
Süper Lig'in yeni ekibi Galatasaraylı futbolcuya talip!
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi

Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

GALATASARAY'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nin devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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