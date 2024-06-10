Süper Lig'in yeni ekibi Galatasaraylı futbolcuya talip!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:23

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:25

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde hareketlendi

Antalyaspor'dan golcü Britt Assombalonga ile ilgilenen yeşil-beyazlıların son olarak Konyaspor'da kiralık olarak forma giyen Alexandru Cicaldau'yu listesine aldığı bildirildi.

GALATASARAY'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Bonservisi Galatasaray'da olan 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda sarı-kırmızılılarda düşünülmediği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kalmasına sıcak bakmadığı Cicaldau için Bodrum FK'nin devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon Konyaspor'da 31 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.