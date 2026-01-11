Bir dönem Milli Takımı çalıştırmıştı... Stefan Kuntz için taciz iddiası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 13:09:00
Bir dönem A Milli Takım'da görev alan Stefan Kuntz'un, Hamburg'daki görevinden cinsel taciz nedeniyle alındığı öne sürüldü.

Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden yılın ilk günlerinde ayrılan Stefan Kuntz ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Kuntz, Hamburg'daki görevinden ailevi gerekçeler nedeniyle ayrıldığını söylemişti. Almanya'dan Bild ise Kuntz'un gerçek ayrılık nedeninin saklandığını öne sürdü.

TACİZ İDDİASI

Bild'de yer alan habere göre, 63 yaşındaki Stefan Kuntz, cinsel taciz iddiaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden ayrıldı.

Hamburg, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada Kuntz'un ailevi nedenler nedeniyle görevinden ayrıldığını ve Alman futbol insanının sözleşmesinin feshedildiğini söylemişti.

Kuntz ise ayrılık açıklamasında, "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Şu anda benim için durum böyle. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve buna saygı gösterilmesini rica ediyorum. Kulübe harika 1.5 yıl için teşekkür ediyorum. Takıma ve tüm çalışanlara gelecekte başarılar diliyorum" demişti.

Eylül 2021 - Eylül 2023 arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran 63 yaşındaki Stefan Kuntz, daha sonra Mayıs 2024'te Hamburg'ta göreve başlamıştı.

