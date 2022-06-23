Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor
50 yıl aranın ardından 2021’de yeniden düzenlenen tarihi Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, bu sene de bisiklet tutkunlarının rekabetine sahne olacak. Bisikletçiler, 26 Haziran Pazar günü Ataköy’de kozlarını paylaşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehrin daha aktif ve hareketli hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Uluslararası Haliç Kürek Yarışları ve İstanbul Sprint Triatlonu ile yaza merhaba diyen İstanbullular, bu hafta sonu ise kökleri 50 yıl öncesine uzanan bir etkinlikte buluşacak. Ataköy’de seneler önce düzenli olarak yapılan bisiklet yarışları 2021’de Spor İstanbul tarafından yeniden hayata geçirildi.
Bisiklet tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı, bu yıl 26 Haziran Pazar günü Ramazan Yeşil Parkı’nda düzenlenecek. Her yaş grubunun farklı zamanlarda start alacağı etkinlikte; ilk yarış saat 08.00’de başlayacak. Yarışmacılar, yaş gruplarına göre farklı mesafeler kat ederek varış çizgisine ulaşacak.
Yıldızlar 7.5 km, Gençler 15 km, Masterlar 30 km, Büyükler ise 45 km pedal çevirecek. Dereceye giren sporcular için düzenlenecek ödül töreni sonrası etkinlik sona erecek. Yarış kiti dağıtımı, 25 Haziran Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.
Etkinliğin program akışı şu şekilde:
26 Haziran Pazar
08.00 Yıldızlar Start
09.00 Gençler Start
10.30 Masterlar Start
12.00 Büyükler Start
13.30 Ödül Töreni
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