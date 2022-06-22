Giresunspor, Vefa Temel'i renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, genç futbolcu Vefa Temel'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Giresunspor, genç futbolcu Vefa Temel ile anlaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Vefa Temel'in takımın Erzurum'da yapılan sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Vefa Temel'e 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Genç futbolcu, 2020 yılının ağustos ayında A takıma yükseldiği Bursaspor'da 19 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.
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