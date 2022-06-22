Hatayspor, Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer'i transfer etti

Süper Lig ekibi Hatayspor, Almanya Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselen Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Alman kalecinin sağlık kontrollerinden geçtiği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 23:06
Hatayspor, Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer'i transfer etti
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Hatayspor, Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer'i kadrosuna kattı.

Ajansspor'un haberine göre, 26 yaşındaki Alman file bekçisi bugün sağlık kontrolünden geçti.

MİCHAEL ZETTERER KİMDİR?

26 yaşındaki Alman kaleci Münih kentinde dünyaya geldi.

1,87 m boyundaki kaleci, Almanya U21 kadrosunda yer aldı.

Bu sezon Bundesliga da 11 karşılaşmada görev alan Michael Zetterer, 17 gol yerken 4 karşılaşmada ise görev almadı.


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