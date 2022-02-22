Bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a uzanacak

22 Şubat 2022 Salı, 15:03

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek kıtalar arası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak.

8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİLECEK

Dünyanın ilk ve yegane "Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı" olması yönüyle öne çıkan Türkiye Bisiklet Turu 57. yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek.

7. etaba ev sahipliği yapacak olan Edremit-Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa'ya uzanırken, 8. ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak.

Bağdat Caddesi ve tarihi yarımadada koşulacak 3 turun ardından organizasyon İstanbul'da son bulacak.

Türkiye Bisiklet Turu, TRT ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak.

57. yılındaki Türkiye Bisiklet Turu'nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak:

10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (207 kilometre)

11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (158,1 kilometre)

12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (122,5 kilometre)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (127,4 kilometre)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık (191,3 kilometre)

15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 kilometre)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (135,8 kilometre)

17 Nisan: İstanbul - İstanbul (143 kilometre)