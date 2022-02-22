Bisikletçiler Bodrum'dan İstanbul'a uzanacak
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru açıklandı.
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı, profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 10 Nisan Pazar günü Bodrum'da başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Ege'den Trakya'ya ilerleyecek kıtalar arası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacak.
8 gün, 8 etap boyunca bisikletlilerin rekabetine Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri eşlik edecek.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİLECEK
Dünyanın ilk ve yegane "Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı" olması yönüyle öne çıkan Türkiye Bisiklet Turu 57. yılında bir yeniliğe daha imza atarak Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan iki köprüden geçecek.
7. etaba ev sahipliği yapacak olan Edremit-Gelibolu parkuru 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek Avrupa'ya uzanırken, 8. ve final etabı ise tarihi yarımadadan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi ile Anadolu'ya uzanacak.
Bağdat Caddesi ve tarihi yarımadada koşulacak 3 turun ardından organizasyon İstanbul'da son bulacak.
Türkiye Bisiklet Turu, TRT ve Eurosport'tan canlı yayımlanacak.
57. yılındaki Türkiye Bisiklet Turu'nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak:
10 Nisan: Bodrum - Kuşadası (207 kilometre)
11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı (158,1 kilometre)
12 Nisan: Çeşme - İzmir (Karşıyaka) (122,5 kilometre)
13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) (127,4 kilometre)
14 Nisan: Manisa - Ayvalık (191,3 kilometre)
15 Nisan: Edremit (Akçay) - Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 kilometre)
16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ (135,8 kilometre)
17 Nisan: İstanbul - İstanbul (143 kilometre)
İlgili Haberler
- Antalya Bisiklet Turu'nda ilk etabın galibi belli oldu
- UNESCO Yolu'nda 7'nci Bisiklet Turu Başladı
- Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Tadej Pogacar
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- İngiltere: Ukrayna krizi için hazırlıkları hızlandırdık
- Bursa'da ekmeğe zam geldi
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor