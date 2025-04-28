Bitime 5 hafta kala... Jose Mourinho'dan sistem kararı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:38

Güncelleme: 28.04.2025 - 16:38

Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho son dönemdeki formasyon değişiklikleriyle dikkat çekmişti.

Mourinho 2025 yılında üçlü savunmaya geçmiş ve art arda galibiyetler alarak Galatasaray'la arasındaki 11 puanlık farkını 3'e kadar düşürmüştü.

Daha sonra tekrar 4'lü savunmaya geçen Fenerbahçe son 5 maçın 4'ünü kazansa da bu karşılaşmalardaki defansif zafiyetleriyle dikkat çekmiş ve kalesini gole kapatamamıştı.

TRT Spor'un haberine göre Jose Mourinho sezon sonuna kadar üçlü savunmayla devam etmeye karar verdi.

Portekizli teknik adam, ligin kalan bölümünde bir aksilik yaşanmaması durumunda savunma üçlüsünü Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturacak.