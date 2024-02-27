Blackburn - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle United, İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında deplasmanda Blackburn ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere FA Cup 5. tur heyecanı sürüyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda John Eustace'nin ekibi Blackburn ile karşı karşıya gelecek.
BLACKBURN - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Ewood Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BLACKBURN - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Blackburn, FA Cup'ın 4. turunda sahasında Wrexham'ı 4-1 mağlup etmişti.
Newcastle United ise deplasmanda Fulham'ı 2-0 mağlup etmişti.
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