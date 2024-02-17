Newcastle puanı son dakikada aldı!

Premier Lig'in 25. hafta maçında Newcastle United ile Bournemouth 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 20:12
Newcastle puanı son dakikada aldı!
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Premier Lig'in 25. hafta maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Bournemouth'un gollerini 51. dakikada Dominic Solanke, 69. dakikada Semenyo kaydetti. Newcastle'ın golleriyse 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon ve 90+2'de Matthew Ritchie ile geldi. 

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Bu sonuçla birlikte Newcastle United 37, Bournemouth ise 28 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Manchester City'i ağırlayacak.


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