İngiliz kulüpten anlamlı hareket: Newcastle United, Christian Atsu'yu unutmadı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atakaş Hatayspor'da forma giyerken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı.

İngiliz kulübün sosyal medya hesabından depremlerin birinci yıl dönümünde yayımlanan mesajda, "Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insandı. Düşüncelerimiz sonsuza kadar Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" ifadeleri kullanıldı.

Ganalı futbolcu, 2016-2021 yıllarında Newcastle United forması giymişti.

One year ago we sadly lost Christian Atsu in the most tragic of circumstances.



An incredible person who is fondly remembered by everyone at Newcastle United. Our thoughts are forever with Christian's family and friends.



