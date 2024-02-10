Newcastle deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı!

Premier Lig 24. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:49
Newcastle deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı!
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Premier Lig 24. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaştı.

The City Ground'da oynanan maçı Newcastle 3-2 kazandı. Konuk ekibin golleri 10 ve 66. dakikalarda Bruno Guimaraes, 43. dakikada Fabian Schar kaydetti. Nottingham Forest'ın gollerini 26. dakikada Elanga ve 45+6. dakikada Hudson Odoi attı.

Alınan bu sonucun ardından Newcastle puanını 36'ya yükseltti. Nottingham ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Bournemouth ile karşılaşacak. Nottingham ise West Ham ile oynayacak.


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