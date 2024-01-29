Blackburn Rovers - Wrexham FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Blackburn Rovers, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında kendi sahasında Wrexham FC ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:28
Blackburn Rovers - Wrexham FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta 4. tur heyecanı yaşanıyor.

Jon Dahl Tomasson yönetimindeki Blackburn Rovers, kendi sahasında Philip John Parkinson'ın ekibi Wrexham FC ile karşı karşıya gelecek.

BLACKBURN - WREXHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Ewood Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

BLACKBURN - WREXHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Blackburn Rovers, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Cambridge United'ı 5-2 mağlup etmişti.

Wrexham FC ise Shrewsbury Town deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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