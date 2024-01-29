Blackburn Rovers - Wrexham FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Blackburn Rovers, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında kendi sahasında Wrexham FC ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta 4. tur heyecanı yaşanıyor.
Jon Dahl Tomasson yönetimindeki Blackburn Rovers, kendi sahasında Philip John Parkinson'ın ekibi Wrexham FC ile karşı karşıya gelecek.
BLACKBURN - WREXHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Ewood Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BLACKBURN - WREXHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Blackburn Rovers, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Cambridge United'ı 5-2 mağlup etmişti.
Wrexham FC ise Shrewsbury Town deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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