Boca Juniors derbide River Plate'i mağlup etti!
Profesyonel Lig Kupası çeyrek final maçında Boca Juniors, River Plate'i 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Profesyonel Lig Kupası çeyrek final maçında Boca Juniors, River Plate ile karşılaştı.
Estadio Mas Monumental'de oynanan maçı Boca Juniors 3-2 kazandı. Boca'ya galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 67. dakikalarda Miguel Merentiel, 62. dakikada ise Edin Son Cavani kaydetti. River Plate'in gollerini 10. dakikada Miguel Borja ve 90+7. dakikada Paulo Diaz'dan geldi.
Edinson Cavani, Boca Juniors formasıyla bu sezonki 9. golünü attı.
Bu sonuçla Boca, üst üste ikinci galibiyetini aldı. River Plate ise 2 maç sonra kaybetti.
Diego Martinez'in öğrencileri bu galibiyetin ardından yarı finale yükseldi ve Estudiantes'in rakibi oldu.
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