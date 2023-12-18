Juan Roman Riquelme rekor oyla Boca Juniors'ın yeni başkanı oldu
Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ın yeni başkanı rekor oyla Juan Roman Riquelme oldu.
Arjantin devi Boca Juniors'ta başkanlık seçimi yapıldı.
Eski Arjantinli efsane futbolcu Juan Roman Riquelme seçimi rekor oyla kazandı.
DÜNYANIN EN YÜKSEK KATILIMLI 2. BAŞKANLIK SEÇİMİ
Arjantin basınına yansıyan haberlerde seçimde 43 bin 367 kişi oy kullandı. Bu rakamın, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı.
RIQUELME'YE REKOR OY
Juan Roman Riquelme'nin oyların yüzde 63.7'sini aldığı vurgulandı.
Öte yandan Boca Juniors'tan yapılan açıklamada, "Arjantin futbol tarihinde en çok oyu alan başkanı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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