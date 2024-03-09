Adı Boca Juniors ile anılıyordu: Lucas Torreira iddialara cevap verdi!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:25

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:25

Lucas Torreira, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı. Torreira, son dönemde hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap verdi.

"TABİİ Kİ GÜNEY AMERİKA'YA DÖNMEK İSTİYORUM"

"Tabii ki bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum" diyen Lucas Torreira, "Bu formayı giymek bana her seferinde büyük bir zevk veriyor. Galatasaray formasını seviyorum, uzun da bir kontratım var. Tabii ki bir gün Güney Amerika'ya dönmek istiyorum. Ancak o güne kadar burada oynayacağım ve bu formaya gereken saygıyı göstereceğim" şeklinde konuştu.

"KEREM DEMİRBAY BANA ÇOK DESTEK OLDU"

Kerem Demirbay'ın kendisine çok destek olduğunu belirten Torreira, "Sergio Oliveira ile geçen sene iyi bir ikiliydik. Benim için onların bana desteği önemli. Ben de onlara destek oluyorum. Kerem Demirbay da bana çok destek oldu. Savunma hattı da da çok destek oldu. Berkan Kutlu da savunmada çok iyiydi. Tek amacımız var, tekrardan şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.