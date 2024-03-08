Boca Juniors'tan flaş Torreira açıklaması: 'Boca forması giymek istiyor'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:04

Güncelleme: 08.03.2024 - 17:04

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaray'dan Lucas Torreira ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TYC Sports'a bir röportaj veren Riquelme, son dönemde birkaç futbolcuyla konuştuğunu itiraf etti ve bu isimlerden birinin de Lucas Torreira olduğunu söyledi.

'BOCA FORMASI GİYMEK İSTİYOR'

Arjantinli efsane futbolcu Riquelme, "Torreira, Boca formasıyla oynamak istediğini söylüyor, babasıyla birlikte Boca maçlarına geliyor. Galatasaray onu satın almıştı. Şimdi Icardi ile birlikte Türkiye'de. Geçen yıl ligi kazandılar" dedi.

Torreira ile yaptıkları görüşmeyi de aktaran Riquelme, "Boca için oynamak istiyor ama Galatasaray bonservisini almıştı. Bana, "Hiç şimdiki kadar çok para kazanmadım ve imzaladım" dedi. Yani neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ORADA OYNAMAK İÇİN ÖLÜYORUM'

Ocak ayında bir röportaj veren Lucas Torreira, Boca Juniors ihtimali için, "En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Orada oynamak için ölüyorum! Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledi." demişti.

Uruguaylı orta saha oyuncusu ayrıca, "Bugün size bunu söylemem normal bir şey gibi görünüyor ama gençken Riquelme ile konuşmayı düşünmek imkansızdı. Bugün bunu yapabildiğim için mutluyum. Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum, sadece rüyayı beslemeye devam etmeliyiz" sözlerini sarf etmişti.

Galatasaray, 28 yaşındaki Lucas Torreira'yı 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı forma altında 70 maçta sahaya çıkan Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.